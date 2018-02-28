04:00 | Футбол — Олимп Кубок России

Андрей Тихонов: "Я еще сам не знаю, состоится ли матч со "Спартаком"

7

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов​ в интервью "Извесиям" отметил, что четвертьфинал Кубка России против "Спартака" может сегодня не состояться. По его словам, решение будет принято за час-два до игры.

– Насколько "Крылья Советов" готовы к предстоящему кубковому матчу со "Спартаком"? 

– Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой. 

– Что можете сказать про вашего соперника — московский "Спартак"? 

– Я про "Спартак" вообще никаких комментариев не даю. 

– Видели поле на стадионе "Металлург" в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

– Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.

Напомним, ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. Начало игры запланировано в 17.30. По прогнозу синоптиков на тот момент температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Наиль Измайлов: "Спартак" предложил сыграть с "Крыльями" в Москве, Сочи или Краснодаре" //
Гендиректор "Крыльев" - о предложении "Спартака": "Это ультиматум или что?"

Дополнительная информация

https://iz.ru/714096/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/andrei-tikhonov-kazhdaia-igra-dlia-nas-reshaiushchaia

7
Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гость1961

спартачи уже начали ныть...

16:19

ВСЕНАМАЧТУ

АНДРЕЙКА ПРИБЕЙ БЫВШУЮ............

13:52

Уткин за Спартак

Матч состоится при любой погоде. Север слабых не любит. Спартак победит красиво, на классе. Адриану сделает дубль. Кто еще ставку не сделал - самое время.

10:34

crazysun78

Хоть кто нибудь решится сказать НЕТ!? Пусть рфс ломает голову.. урок на будущее..

09:25

tarkys

Убейте поле сейчас, меньше работы летом

09:14

Акцентик

Хабаровск - сыграл, Пермь -сыграла, а эти что? Избранные?

08:50

Samarec

Поле болельщики расчищают. Лавров уже все про них сказал.

07:34

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!