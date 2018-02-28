Андрей Тихонов: "Я еще сам не знаю, состоится ли матч со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в интервью "Извесиям" отметил, что четвертьфинал Кубка России против "Спартака" может сегодня не состояться. По его словам, решение будет принято за час-два до игры.
– Насколько "Крылья Советов" готовы к предстоящему кубковому матчу со "Спартаком"?
– Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия — непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.
– Что можете сказать про вашего соперника — московский "Спартак"?
– Я про "Спартак" вообще никаких комментариев не даю.
– Видели поле на стадионе "Металлург" в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…
– Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле — зеленое. Оно под пленкой, чистое.
Напомним, ранее "Спартак" предложил перенести эту игру в другой город, на что "Крылья" не согласились. Красно-белые во вторник вечером прилетели в Самару. Начало игры запланировано в 17.30. По прогнозу синоптиков на тот момент температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/714096/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/andrei-tikhonov-kazhdaia-igra-dlia-nas-reshaiushchaia
Гость1961
спартачи уже начали ныть...
16:19
ВСЕНАМАЧТУ
АНДРЕЙКА ПРИБЕЙ БЫВШУЮ............
13:52
Уткин за Спартак
Матч состоится при любой погоде. Север слабых не любит. Спартак победит красиво, на классе. Адриану сделает дубль. Кто еще ставку не сделал - самое время.
10:34
crazysun78
Хоть кто нибудь решится сказать НЕТ!? Пусть рфс ломает голову.. урок на будущее..
09:25
tarkys
Убейте поле сейчас, меньше работы летом
09:14
Акцентик
Хабаровск - сыграл, Пермь -сыграла, а эти что? Избранные?
08:50
Samarec
Поле болельщики расчищают. Лавров уже все про них сказал.
07:34