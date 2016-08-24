Андрей Тихонов: "Вроде бы поле зеленое, но огород огородом"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после выездной победы над барнаульским "Динамо" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что команде еще не приходилось играть на таком плохом газоне.

– За счёт чего "Енисей" превзошёл "Динамо"?

– Что забил и в каких-то моментах интереснее играл. Очень много у нас было моментов. Хотя и ваша команда тоже создавала, но футбол – это голы. Могло быть по-другому, забей мы больше, или реализуй "Динамо" пенальти. Мне показалось, что судья немного растерялся. Даже с трибун было видно, что были моменты непонятные, пенальти, который он не поставил в первом тайме в ворота "Динамо", потом ставит в наши ворота.

– Установка на быстрой гол была?

– Нет, вы же прекрасно понимаете, что в нашей команде нет Месси или Криштиану Роналду, чтобы делать такие установки. Мы играем в футбол от соперника. Стараемся, у с идёт сложный период становления команды, поэтому мы только в начале пути. Хорошо, что забили, играть на таком кочковатом поле очень тяжело. Мы играем в другой лиге, пока там не встречал таких полей. Понимаю, что и ваша команда мучается на таком газоне, но если один клуб и стадион в городе, можно же что-то сделать, насыпать земли, песка, чтобы было поровнее... Вроде бы зеленое, но огород огородом.(Дмитрий УСКОВ)