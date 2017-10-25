Андрей Тихонов: "Сейчас "Спартак" прокатился бы по "Крыльям"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы в 1/8 финала Кубка России над "Рубином" (2:1) отметил, что в где-то его команде повезло. В четвертьфинале турнира "Крылья" в Самаре примут "Спартак".

– Следующая игра против "Спартака". С какими чувствами подходите к этой встрече?

– Вы так глубоко капнули. Мы три матча в ФНЛ не можем выиграть, а вы про "Спартак". Команда сейчас набрала ход. Если бы мы сейчас играли со "Спартаком", то они бы прокатились по нам. Я слежу за "Рубином", мы знали чего ждать. Где-то нам повезло, но это футбол.

– Не будете ли праздновать месяц, как после "Локомотива"?

– Сейчас у меня головная боль. После "Локомотива" у нас был провальный месяц. Думаю, что мы извлечем урок. У нас стоит задача выхода в РФПЛ. Нужно обыгрывать следующего соперника. Сейчас в ФНЛ все рядом.

– Вас не удивило, что "Рубин" против вас выпустил пять защитников?

– Это тактика Бердыева. Если она работает в РФПЛ, то почему тренер должен что-то менять? Это футбол – тут выигрывает тот, кто забивает. (Артур ЕНИКЕЕВ)