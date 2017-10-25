Андрей Тихонов: "Победа в Кубке? Главное - выйти в премьер-лигу"

Главный тренер "Крыльев Советов" после победы над "Рубином" (2:1) в 1/8 финала Кубка России поблагодарил игроков и болельщиков. По словам наставника самарцев, некоторые матчи в первенстве ФНЛ складываются сложнее.

- Победили за счет огромной самоотдачи и желания, - сказал во флеш-интервью Тихонов. - В ФНЛ играть сложнее, потому что многие команды обороняются. Нам легче играть с теми, кто играет в футбол, потому что мы сами пытаемся играть в футбол.

Многие, конечно же, устали и попросят два дня выходных. Но нет - у нас будет один, и, то не сразу. Благодарен ребятам. Благодарен болельщикам за поддержку, многие приехали поддержать нас. Мы не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц. Мы должны были сделать что-то для болельщиков.

- Добавит ли уверенности вторая победа над клубом премьер-лиги в кубке?

- После "Локомотива" было очень много эмоций, и мы провалили целый месяц. Не могу сказать точно. Надеюсь, победа над столь грозным соперником поможет нам двигаться дальше в ФНЛ.

- Победа в Кубке России?

- Победа в кубке - это победа в кубке. Самая главная задача - выйти в премьер-лигу.

Напомним, в 1/4 финала "Крылья Советов" в Самаре сыграют со "Спартаком".

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