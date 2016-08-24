Андрей Тихонов: "Ожидал больше болельщиков в Барнауле"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после выездной победы над барнаульским "Динамо" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что ожидал больше зрителей на трибунах, где собралось 8000 зрителей.

– "Енисей" гораздо удачнее играет на выезде в этом сезоне.

– Надеюсь, это совпадение, а следующей игре мы выступим по-другому. Все очки практически берем на выезде. Думаю, полоса когда-то должна прерваться.

– Как атмосфера на стадионе?

– Все отлично, думал, народу будет побольше. Ожидали полный стадион.

– "Енисей" первая профессиональная ваша команда в качестве главного тренера. Как впечатления?

– Я работаю самостоятельно и вижу в каких-то моментах плоды своей работы. Есть моменты, когда плохо, есть, когда хорошо – это у любого тренера. Мы двигаемся и идём вперёд, стали в ФНЛ набирать очки, думаю, это продолжится. Если бы мы дома из пяти игры выиграли хоть одну игру, были бы сейчас в пятёрке, и разговоры тогда бы иные были. (Дмитрий УСКОВ)