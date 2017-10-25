Андрей Тихонов: "Ни в коем случае "Спартак" в голове не держал"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Рубином" (2:1) в матче 1/8 Кубка России в интервью "СЭ" отметил, что его не смутили пустые трибуны. По словам наставника, о потенциальной игре со "Спартаком" он также не думал.

– Каким получился матч с "Рубином" и думали ли о том, что на следующей стадии турнира можете сыграть со "Спартаком"?

– Все сложилось тяжело. Ни в коем случае "Спартак" в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со "Спартаком" только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на "Рубин".

– Говорят, в Казани было продано менее 600 билетов. Когда-нибудь играли при такой мизерной аудитории?

– Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре "Рубина" с "Динамо" тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира – наверное, это не сильно интересно болельщикам.

– Что для вас значит выход в четвертьфинал?

– В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли "Локомотив", который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь – "Рубин", команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят – вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады. (Сергей ЕГОРОВ)