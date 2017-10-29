Андрей Тихонов: "Матч со "Спартаком"? Одна игра может сложиться, как угодно"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сказал, что хотел бы сыграть против "Спартака" в 1/4 финала Кубка России в Самаре. Принимающая сторона в этой игре определится путем жеребьевки 31 октября.

– В качестве главного тренера вы против клуба, где стали легендой, еще не выступали. Но сразу после выхода в четвертьфинал сказали, что сегодня спартаковцы проехались бы по "Крыльям" катком. Что-то изменится к 1 марта, когда вам играть то ли в Москве, то ли в Самаре?

– Мы прекрасно понимаем разницу, тем более "Спартак" сегодня выглядит очень хорошо, – цитирует "Московский комсомолец" Тихонова. – Но одна игра может сложиться, как угодно.

– Для вас важно, куда эту встречу направит жребий?

– Конечно, когда 20-25 тысяч человек болеют за тебя, а не за соперника – это большой плюс. Хотелось бы привезти в Самару такой праздник футбола. На "Крылья" ходят, поэтому для нас это особенно важно.

– Если пройдете "Спартак", никого серьезнее "Амкара" и "Тосно" в турнире не останется. Дорога в Лигу Европы будет открыта?

– Каким образом? Это – все команды премьер-лиги. А мы пока рангом ниже. Но будем играть на победу в каждой встрече. На то он и Кубок.