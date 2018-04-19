21:49 19 апреля | Футбол — Олимп Кубок России

Андрей Тихонов: "Глушакову надо держаться и не опускать голову. И все наладится"

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Бывший полузащитник "Спартака", ныне главный тренер "Крыльев Советов"Андрей Тихонов в интервью "СЭ" отметил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков - профессионал и прекрасный человек. Специалист также добавил, что Глушакову надо держаться и ни в коем случае не опускать голову.

 
Среда. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Тосно&quot; - 1:1, пенальти - 4:5. Тосненцы празднуют выход в финал турнира.Кого хотите в Лиге Европы - "Тосно" или "Авангард"?

– Для вас такой итог встречи с "Тосно" – шок?

– Смотрел встречу, как и предыдущие с участием "Спартака". Раньше случалось следующее: красно-белые били по воротам, и, допустим, мяч попадал в угол, пролетев у соперника между ногами, а сейчас это не прошло. Не получилось и в более простых моментах.

– Что бы посоветовали Денису в его ситуации?

– Очень хорошо его знаю. Это профессионал и прекрасный человек. Надо держаться и ни в коем случае не опускать голову. И все у Глушакова наладится. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Тихонова

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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mikeV

Да ладно, наши футболисты никогда по таким пустячным поводам не переживали!

09:17 20 апреля

EstStar

легенда все верно говорит

09:06 20 апреля

tigana.1982

Глушакову надо перестать почивать на лаврах, осознать что он довольно средненький игруля и пахать, пахать, пахать...

08:26 20 апреля

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