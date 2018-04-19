Андрей Тихонов: "Глушакову надо держаться и не опускать голову. И все наладится"

Бывший полузащитник "Спартака", ныне главный тренер "Крыльев Советов", Андрей Тихонов в интервью "СЭ" отметил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков - профессионал и прекрасный человек. Специалист также добавил, что Глушакову надо держаться и ни в коем случае не опускать голову.

– Для вас такой итог встречи с "Тосно" – шок?

– Смотрел встречу, как и предыдущие с участием "Спартака". Раньше случалось следующее: красно-белые били по воротам, и, допустим, мяч попадал в угол, пролетев у соперника между ногами, а сейчас это не прошло. Не получилось и в более простых моментах.

– Что бы посоветовали Денису в его ситуации?

– Очень хорошо его знаю. Это профессионал и прекрасный человек. Надо держаться и ни в коем случае не опускать голову. И все у Глушакова наладится. (Сергей ЕГОРОВ)

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