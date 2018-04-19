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Андрей Тихонов: "Глушаков не заслуживает такой критики со стороны болельщиков"

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Бывший полузащитник "Спартака", ныне главный тренер "Крыльев Советов"Андрей Тихонов в интервью "СЭ" отметил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков выступает хуже своего уровня. Специалист также добавил, что Глушаков не заслуживает такой критики со стороны болельщиков.

 
Среда. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Тосно&quot; - 1:1, пенальти - 4:5. Болельщики ждали победы красно-белых в Кубке России.Рабинер за Глушакова. Мужик и шакалы

С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

– Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

– Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

– Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис. В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Тихонова

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tigana.1982

Тихонов, сам того не желая, просто раздавил Глушакова... По нему так в прошлом сезоне Глушаков прыгнул выше головы, а в этом просто играет в свою силу... То есть никак. Тогда критиковать его действительно не стоит.

08:31 20 апреля

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