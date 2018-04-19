Андрей Тихонов: "Глушаков не заслуживает такой критики со стороны болельщиков"

Бывший полузащитник "Спартака", ныне главный тренер "Крыльев Советов", Андрей Тихонов в интервью "СЭ" отметил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков выступает хуже своего уровня. Специалист также добавил, что Глушаков не заслуживает такой критики со стороны болельщиков.

С чем связываете столь жесткую оценку болельщиков?

– Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

– Что с ним происходит этой весной? Просто спад или все продолжают мерить его по прошлому сезону, когда Денис прыгнул выше головы?

– Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис. В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно. (Сергей ЕГОРОВ)

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