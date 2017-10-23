Андрей Тихонов: "Будем стремиться обыграть "Рубин"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Рубина"​ отметил, что подопечные не собираются отбывать номер. По словам наставника, команда намерена победить.

– Психологическое состояние, наверное, не самое лучшее. Последние игры мы не выигрываем. Игра не особо впечатляет, – цитирует Тихонова пресс-служба "Крыльев". – Однако функционально и физически ребята готовы. Единственное – неуверенность, которая появилась в последних играх, сказывается немного. Тем не менее, Кубок – это другой турнир, соперник – клуб премьер-лиги, отличный стадион. Думаю, с эмоциями будет все нормально. Игра будет тяжелой, мы готовимся.

Сейчас мы немного на разных полюсах находимся. Каждый будет преследовать не то чтобы интересы… Допустим, команда Бердыева будет рваться к завоеванию Кубка, потому что он дает право играть в Лиге Европы. У нас задача – выйти, показать игру и по возможности обыграть "Рубин". Будем к этому стремиться, мы не едем туда отбывать номер.

​Мы работаем и в теории, и на поле. Мы пытаемся исправлять свои ошибки. Надеюсь, мы их исправим.