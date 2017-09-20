Андрей Талалаев: "В матче с "Арсеналом" не повторили ошибок "Динамо"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев считает, что победа над тульским "Арсеналом" (1:0) в 1/16 финала Кубка России даст его команде индульгенцию перед болельщиками за не зрелищную игру в первом тайме. Специалист отметил, что его команда сделала ставку на второй тайм.

- Хорошая, трудная игра. Очень рад, что победили, - цитирует официальный сайт "Тамбова" Талалаева. - Говорят, "Тамбов" еще не выходил в эту стадию Кубка (1/8 финала. - Прим. "СЭ"). Мы много чего не делали, делаем в первый раз. Очень рад, что работаю с теми ребятами, которые способны на это. Играли с хорошей, организованной командой. Выстроили определенный план. Ребята - молодцы, выполнили его почти на 100 процентов. Конечно, хотелось, чтобы было больше опасных моментов. Но в первом тайме у нас было два, которые должны были завершать Шевчук и Дутов. Во втором - еще два. Думаю, что с командой премьер-лиги на большее нам пока сложно рассчитывать.

В этом матче мы пробили 10 раз (по воротам "Арсенала". - Прим. "СЭ"). Для меня это очень хороший результат, потому что Тула - организованная команда, а мы изучили ее и намеренно отдали ей территорию. Мы подготовились к "Арсеналу" - знали, что он 70 процентов мячей забивают в первом тайме. Мы не стали повторять ошибки "Динамо", которое в первом тайме выплеснулось, а во втором тайме соперник реализовал свое преимущество.

Мы поступили немного иначе. Вы не представляете, насколько тяжело мне дались четыре подготовительных дня перед матчем. Например, Влада Рыжкова мне нужно было держать до последнего (полузащитник вышел на поле на 81-й минуте. - Прим. "СЭ"). Представляете, сколько у него было реваншистских настроений - ведь он пришел к нам из "Арсенала". Было сложно оставить креативных футболистов и не выпустить их сразу, даже зная их сильные качества. Мы рассчитывали на второй тайм и предполагали, что, может быть, придется играть дополнительное время. В сегодняшний состав постарались вместить тех, кто в последнее время не получал игровой практики.

Может быть, игра в три центральных защитника не такая красивая и зрелищная, к какой привыкли наши болельщики. Думаю, что победа даст нам индульгенцию за зажатый, оборонительный первый тайм.