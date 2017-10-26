Андрей Талалаев - о поражении от "Авангарда": "Будем делать выводы по тем игрокам "Тамбова", кто часто ошибается"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Авангарда" (0:2) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что собирается разобрать индивидуальные ошибки игроков. Он также добавил, что попросит руководство найти хотя бы одного результативного нападающего.

– У нас был один из лучших первых таймов. Но мы не забиваем. А без голов нет побед, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Талалаева. – Забили сами себе, причем в одно касание. Но я все равно поблагодарил ребят за игру.

Будем разбирать индивидуальные ошибки. Будем делать выводы, по тем, кто ошибается часто. Я удовлетворен сегодня качеством игры команды. Но нам нужны исполнители, которые будут забивать. Попросим руководство найти хотя бы одного результативного нападающего.

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