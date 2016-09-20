Андрей Мостовой: "Химки" дадут бой "Локомотиву"

Полузащитник "Химок" Андрей Мостовой испытывает особенные чувства перед матчем 1/16 финала Кубка России против "Локомотива"​. В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал за молодежную команду "железнодорожников".

– Тяжело, конечно, далось это решение - сменить молодежную команду "Локомотива" на "Химки", – цитирует пресс-служба "Локомотива" Мостового. – Но я понимал, что надо расти и надо пробовать себя в чем-то за пределами молодежного первенства. Конечно, "Локо" дал мне очень многое – не описать словами! Но поступило предложение перейти в "Долгопрудный", и я на него согласился. Мы провели очень сильно вторую половину сезона: одержали больше всех побед в лиге. В итоге – команда впервые завоевала серебряные медали первенства. Поэтому я считаю, что все сложилось удачно.

– Завтрашний матч ждешь с особенными чувствами?

– Конечно! Когда узнал, что сыграем с "Локо", прям какой-то трепет даже испытал! Очень хотел, чтобы именно "Локомотив" нам попался (смеется)! Теперь держитесь – дадим вам бой! Надеюсь, что тренерский штаб даст проявить себя.