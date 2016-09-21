Андрей Каряка: "Руководство "Амкара" ставит задачу пройти в Кубке России максимально далеко"

Тренер "Амкара" Андрей Каряка в преддверии матча 1/16 финала Кубка России с "Волгой" подчеркнул, что на эту игру пермяки выйдут боеспособным составом. По словам специалиста, руководство клуба ставит перед игроками задачу пройти максимально далеко.

- Изучали соперника, - приводит пресс-служба пермяков слова Каряки. - Это крепкая организованная команда, которая неплохо обороняется и старается быстро начинать контратаки.

- Какие задачи стоят перед "Амкаром" в кубковом турнире? Есть желание превзойти прошлогодний результат?

- Да, очень хочется сыграть как можно лучше. Руководство клуба именно такую задачу и поставило: пройти по кубковому пути максимально далеко.

- Какой состав "Амкара" выйдет на поле ульяновского стадиона "Старт"?

- Небольшую ротацию мы, конечно, произведем, но состав, безусловно, будет боеспособным.