Андрей Буйволов: "Дышать в такой мороз было непросто"

Защитник "Тосно" Андрей Буйволов после четвертьфинального матча Кубка России против "Луча-Энергии" (2:1) подчеркнул, что во втором тайме его команда играла по счету. Отметим, что футболист записал на свой счет забитый мяч.

- Погодные условия сказались на характере игры?

- Тяжело было всем, не только нам. Прилетели со сборов из Турции и сразу попали в холод. Дышать в такой мороз было непросто. Первый тайм прошел как нельзя лучше. Забили два мяча. Во втором тайме не давали сопернику играть, хоть и пропустили необязательный мяч. Играли уже чисто по счету и нам это удалось.

- Вы и Павел Погребняк – единственные футболисты, игравшие сегодня без головных уборов и авторы обоих голов "Тосно". Совпадение?

- Я просто не люблю играть в шапке. Думаю, совпадение.

- Можно сказать, что это один из главных ваших матчей в карьере?

- Да, наверное, один из важнейших. Еще удавалось за "Волгу" выйти в полуфинал кубка.

- "Крылья" или "Спартак"?

- Нам все равно, это покажет матч.

- Впереди выезд в Хабаровск…

- У нас опытная команда. Многие играли в ФНЛ и знают, что такое выезд в Хабаровск.

- Как-то особенно утеплялись?

- Нет, просто два слоя под футболку надел. Вот и все. (Артем РЯБОВОЛ)