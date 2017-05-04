Андрей Бутенко: "Решение не предупреждать Фернандеша за перепалку с Фидлером - абсолютно верное"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подчеркнул, что арбитр Алексей Николаев, работавший на финальном матче Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0), абсолютно правильно не предупредил в концовке встречи полузащитника москвичей Мануэла Фернандеша. Напомним, в конце встречи началась массовая драка между игроками. В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан.

– Мы до сих пор не знаем, что Зидан сказал Матерацци в финале чемпионата мира-2006, – сказал в эфире программы "Свисток" Бутенко. – Человек не выдержал и поэтому проявил такой акт. В этом эпизоде можно что угодно говорить об игроке "Локомотива". Возможно, мы никогда не узнаем, что он сказал.

Я абсолютно согласен с тем, что ему не было вынесено предупреждение. В правилах нет определения, что футболиста нужно наказывать за провокацию словами. Арбитр физически не мог услышать, что говорил Фернандеш.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России //

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