Андрей Будогосский: "Николаев адекватно отреагировал на эпизод в конце финала Кубка России"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Алексея Николаева в финальном матче Кубка России. В решающем матче турнира "Локомотив" выиграл у "Урала" (2:0), при этом уже в компенсированное время были удалены четверо футболистов за драку.

- У меня нет вопросов к Николаеву и членам его команды, - говорит Будогосский. - Считаю, что они успешно справились с порученной работой. Адекватно арбитр отреагировал и на эпизод в конце матча.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Сергей ЕГОРОВ)