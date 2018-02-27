Андрей Будогосский: "Есть рекомендация при ниже минус 15 не играть"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак".
В день игры ожидается температура около минус 15 градусов. Как сообщил в интервью "СЭ" вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, красно-белые предлагали перенести матч в Москву, Сочи или Краснодар, выражая при этом готовность к оплате сопернику перелета и проживания, однако самарский клуб ответил отказом.
– Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?
– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.
– Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация – не играть?
– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций. (Сергей ЕГОРОВ)
Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" назначен на среду, 28 февраля. Начало игры – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи "Крылья Советов" – "Спартак".
sergey636
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
03:25
SP2
На каком языке заголовок-то написан? Неужели кто-то думает, что на русском? Совсем уже в школах перестали язык учить?
02:00
ABC13
Все просто: инспектор матча должен иметь право отмены матча в день игры в связи с плохими погодными условиями. Бегать и пинать мячик можно и в -50, не надо только это футболом называть. Winterball, к примеру, есть же болотный ф...
00:14
hattabych
Для чего и для кого в футбол играют? Футболистам играть не комфортно, болельщикам на трибунах не комфортно, да и интересного футбола никто не ждет. Одни чиновники замечательно себя чувствуют, потому что даже пальчиком шевелить не хочется, чтобы выполнить свои обязанности... зарплата скоро.
23:57 27 февраля
Дядька
Brother Beyond ___________ Ну да, морозить жёппу в Москве совсем не то же самое, что в Самаре.
23:55 27 февраля
Дядька
Honest Spartak ___________ В том и ушлость, что хватило наглости предлагать Москву.
23:53 27 февраля
Brother Beyond
Дядька, футбол вообще-то для зрителей играется. Ты бы пришёл при минус 18 сою жёппу морозить на стадион? Сильно сомневаюсь. Плюс игроки травмироваться могут, а это милионные потери для клуба. Если речь шла о твоём кармане, ты бы ещё не так засмердил. А то, что сегодня в Перми было - плохой пример. Это был антифутбол. Потому дальше и прошла команда, которая ниже классом.
23:46 27 февраля
Honest Spartak
Дядька === Я читал это. Не представляю, зачем он озвучил этот бредовый вариант.
23:45 27 февраля
Honest Spartak
Дядька === И в чем ушлость? Думаете, Спартак на самом деле боится мощного давления от 3,5 болельщиков, которые придут на стадион в такую погоду? Почему не допускаете мысль, что большинство людей искренне полагает, что играть в -18 - идиотизм. Никому не желаю играть в -18. Играл бы скажем ЦСКА, точно также поддерживал бы их желание перенести матч.
23:44 27 февраля
Дядька
Honest Spartak Дядька === Перенос в Москву - полная глупость. В Москве такая же погода. Переносить нужно Сочи/Краснодар либо на резервную дату. 23:40 ___________ Это не ко мне, это к вашему Наилю.
23:43 27 февраля
Деметрио
Honest Spartak_______ Не надо назначать матчи на такие даты, клубы подписывают календарь на сезон, если согласны, играйте тогда на здоровье!
23:42 27 февраля
Honest Spartak
Дядька === Перенос в Москву - полная глупость. В Москве такая же погода. Переносить нужно Сочи/Краснодар либо на резервную дату.
23:40 27 февраля
Дядька
Honest Spartak ______ Не надо думать что вы самые ушлые. Боялись бы морозов, не предлагали бы в качестве одного из вариантов переноса Москву.
23:38 27 февраля
Деметрио
Спартак сезон спасает, матч в Самаре очень важен, вот и стелется соломка! Сегодня две игры сыграли и ничего, а "народные" волнуются, условия не те! (((
23:34 27 февраля
Honest Spartak
Дядька === А вы считает нормально в -18 играть? Пробовали? Про город и стадион приплели, что ваш бред звучал убедительнее?
23:33 27 февраля
Honest Spartak
Kot, kotoryi === Думаю, нет. А вы?
23:32 27 февраля
Дядька
От спотрака вечно смердит, теперь вот погода не та, город не тот, стадион не тот. Главное будогосский устраивает, как в свое время хусаинов.
23:31 27 февраля
Honest Spartak
ЗЮК~ А откуда информация, что Спартак не отказывался от игры? Вестимо тоже от школьниц в комментариях?
23:30 27 февраля
Kot, kotoryi
А вот если Спартак завтра проиграет Карреру уволят, как думаете?
23:29 27 февраля
Honest Spartak
Сквайер Треллони === ЦСКА играл при -14. Формально в норму укладывались. И тем не менее, напомнить, чем все закончилось? Травмами! Играть в такую погоду не упало никому. И никому этого не желаю: ни Спартаку, ни ЦСКА, ни какому-либо другому клубу, ни болельщикам. Игру надо переносить. И почему ты считаешь, что призыв сыграть в нормальных условиях равносильно "тащить к призам". Может потому, что ты пупорылое, подковоголовое пони или баклан, а не болельщик ЦСКА или Зенита. И тебе везде мерещатся заговоры. Не хотят играть на бетоне в -18. Да как посмели? Этот нехороший Спартак опять выпендривается и не прав... Логика дауна.
23:28 27 февраля
ABC13
Спартак из ЛЕ вылетел - спокойно можно на месяц перенести
23:22 27 февраля
kadenOFF
Напишите до минус тридцати и збс
23:22 27 февраля
ЗЮК~
Смешно,что Спартак не отказывается от игры,а школьницы в комментариях начали ныть,что кто-то не хочет играть.
23:16 27 февраля
ЗЮК~
Сквайер Треллони,Шариков,все не хотят,кроме не очень умных вроде тебя.
23:13 27 февраля
Сквайер Треллони
А когда армейцы и Локо в Хабаровске в холодину играли,что свиногоский рекомендации не давал?Или дело в определённом клубе?Почему одни играют,а другие не хотят,особенные что ли какие?Был бы это не пищевик,а к примеру Уфа то даже никто бы не зарекнулся,хватит тащить баласт к призам мы все видели чем это заканчивается например в Ливерпуле.
23:09 27 февраля
Brother Beyond
Акробат, судя по счёту в Перми, можно было не играть, а сразу пенальти пробить и не морозиться. Да и в Хабаровске тоже.
23:02 27 февраля
акробат
хорош уже ныть, сегодня в Перми при -17 играли при ветре бешенном и снеге и ничего не отменяли
22:57 27 февраля