Андрей Будогосский: "Есть рекомендация при ниже минус 15 не играть"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак".

В день игры ожидается температура около минус 15 градусов. Как сообщил в интервью "СЭ" вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, красно-белые предлагали перенести матч в Москву, Сочи или Краснодар, выражая при этом готовность к оплате сопернику перелета и проживания, однако самарский клуб ответил отказом.

– Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?

– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.

– Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация – не играть?

– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" назначен на среду, 28 февраля. Начало игры – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи "Крылья Советов" – "Спартак".

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