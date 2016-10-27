Андреас Гранквист: "В моей карьере был и хет-трик"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России заявил, что оформил не первый дубль в своей карьере, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. – Игрок также добавил, что "Краснодар" поборется за Кубок России, так как это наиболее легкий способ попасть в Лигу Европы.

– Много ли дублей было в вашей карьере? И почему матч против аутсайдера чемпионата получился таким тяжелым?

– Я как-то забивал даже три мяча за один матч. Но это было в Голландии, и там я забивал два гола с пенальти, один – с игры. А два мяча в одном матче я вроде забиваю второй раз в своей карьере. "Оренбург" – это непростая команда в плане игры, он оборонялся практически всеми футболистами, и нам было тяжело создать что-то в атаке. Точнее, моменты были, но мы не могли забить быстрый гол. Это как-то на нас повлияло. В итоге "Оренбург" забил мяч первым, и в дальнейшем игра сложилась таким образом. Но главное, мы вырвали победу, потому я счастлив.

– Тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов сказал, что судья давал все свистки в сторону его команды. Что скажете о судействе?

– Здесь сложно сказать, но я бы не согласился с позицией главного тренера соперников, потому что все равно судья давал и "Оренбургу" играть. Но некоторые моменты доставались сопернику слишком легко, когда судья давал свистки и штрафные в нашу сторону. Эпизод с красной карточкой у соперника? Вопрос дискуссионный. Возможно, ее могло и не быть на самом деле. Но в целом не стоит сопернику жаловаться на то, что они проиграли. Я считаю, мы победили заслуженно.

– "Краснодару" предстоят два сложных выезда против "Анжи" и "Шальке". Успеете восстановиться?

– В матче с "Оренбургом" мы потратили много сил, сыграли 120 минут. Плюс поле еще пока тяжелое, и мы, конечно, подустали. Тем не менее, у нас достаточно большая подборка игроков. Я считаю, мы восстановимся к следующим матчам и будем играть в полную силу. Матч в Махачкале очень важен для нас. "Анжи" играет дома, но мы будем настраиваться на победу. А что касается "Шальке", то тут вопросов нет – это европейская команда, очень сильная и тоже играет дома. Это будет хорошей проверкой для нас. Я считаю, что мы мотивированы проявить себя в гостях и, может, вырвать победу.

– То, что в Кубке России выбыли почти все гранды, станет для вас дополнительным стимулом побороться за победу в этом турнире?

– Это очень важный турнир для нас. Это один из более-менее легких путей, чтобы попасть в Лигу Европы напрямую. Мы ответственно подходим ко всем матчам. То, что гранды выбыли из Кубка, возможно, дает нам какое-то преимущество, потому что у нас появляется больше шансов продвинуться дальше. Но, несмотря на это, мы все равно уделяем большое внимание кубковым играм и постараемся дойти до финала.