Анатолий Мещеряков: "Ставка на финал? "Локомотив" еще не списал со счетов чемпионат"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Уфой" (1:0) в полуфинале Кубка России отметил, что ему не понравилось движение команды в первом тайме. В турнирной таблице чемпионата России московский клуб занимает 9-е место.

– "Локомотив" победил закономерно?

– Игра была нервная, не до конца понравилось движение команды, особенно в первом тайме.

– Но результат говорит о том, что ставка будет делаться теперь на один матч?

– Нет. У нас каждая игра решающая. Мы еще не списали чемпионат, разница в очках не большая. Каждый тур может кардинально поменять ситуацию. Мы понимаем, что нам и на выездных матчах нужна поддержка болельщиков, и поэтому организовываем специальную чартерную электричку в Тулу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)