Анатолий Мещеряков: "С Ари и Фарфаном будут очень жестко разговаривать"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что клуб будет разбираться в поведении своих футболистов в концовке матча Кубка России против "Урала" (2:0). Напомним, что на последних минутах встречи произошла массовая драка футболистов, по итогам которой были удалены Ари и Джефферсон Фарфан.

– С Ари и Фарфаном не просто будут разговаривать, а будут очень жестко разговаривать, – цитирует "Р-Спорт" Мерещрякова. – Это, конечно, эмоции, но это не красит профессиональных футболистов, невзирая на причины. Санкции? Я думаю, что в контракте все прописано, будем разбираться в этом вопросе очень пристально.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой