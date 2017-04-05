Анатолий Мещеряков: "Пока не все нравится в игре "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Уфой" (1:0) в полуфинале Кубка России заявил, что команде еще есть над чем работать в своей игре.

– Видно, что "Локомотив" меняется, что это уже не та команда, что была в начале сезона?

– Понятно, что и тренера другие, и рисунок игры другой, и схема друга. Мы играем в три центральных защитника. Но не все нравится. Еще есть много вещей, над которыми нужно работать.

– Будет ли в Сочи организована какая-то акция на финал Кубка России?

– Давайте доживем до этого. У нас впереди еще много матчей. А когда доживем до финальной кубковой игры – тогда будем смотреть что и как. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)