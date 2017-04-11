Анатолий Мещеряков: "Перенос финала Кубка? "Локо" обратил внимание РФС и РФПЛ на календарь"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что перенос финала Кубка России против "Урала" станет правильным решением. Финальный матч турнира запланирован на 2 мая в Сочи, но московский клуб выступает за перенос игры на более поздний срок.

– Я считаю, что перенос финала Кубка стал бы правильным решением, – сказал Мещеряков. – Не знаю про 8-е, но 4 мая вполне можно рассмотреть как дату проведения этого матча.

– Почему вы не отправляли официальную бумагу в РФС и РФПЛ с просьбой перенести финал Кубка России?

– А зачем отправлять бумаги? Мы просто со своей стороны обратили внимание руководства Лиги и РФС на календарь.

– А вот "Урал" выступает резко против переноса дата игры.

– История следующая. Мы обратили внимание наших ответственных сотрудников РФС и РФПЛ на календарь. Они уже должны принять определенные решения. Какое они примут, такое мы и выполним. Здесь никаких вопросов нет. Мы просто высказали свое соображение. И нашу позицию разделяет целый ряд специалистов.

Я понимаю, все проблемы, связанные с календарем. Кубок конфедераций, подготовка сборной. В таком режиме получается три игры за шесть дней, с перелетами. Мы же хотим увидеть в финале зрелищный футбол.

– А вы обратили внимание на календарь уже после того, как "Локомотив" вышел в финал?

– Насколько я понимаю, календарь был опубликован чуть ли не в пятницу. Вот мы и отреагировали, посмотрев на него. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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