Анатолий Мещеряков: "Мне показалось, что у Фернандеша не было офсайда"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы команды в 1/4 финала Кубка России над "Тосно" (1:0) отметил, что сейчас для железнодорожников важен результат. Он добавил, что, по его мнению, бригада арбитров неверно не засчитала гол Мануэла Фернандеша.

– Как вам игра?

– Главное – результат. Рано оценивать игру, но несколько минут мне понравились.

– Гол Фернандеша отменила верно?

– Мне показалось, что офсайда не было. Но к судейству нет претензий. Арбитры на поле, и видят эпизод со свих позиций, а мы можем смотреть повторы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)