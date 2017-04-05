Анатолий Мещеряков: "Будем создавать вторую команду "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Уфой" (1:0) в полуфинале Кубка России заявил, что к следующему сезону железнодорожники создадут вторую команду и образовательную школу.

– Сезон уже потихоньку подходит к концу. Есть ли какое-то решение по поводу второй команды? Она будет создаваться?

– Да. Мало того, будет открываться образовательная школа, - сказал Мещеряков. - Поэтому история с точки зрения подготовки молодежи не очень быстрая. Но мы ставим своей целью существенно усилить развитие академии, для чего воссоздаем здесь образовательную школу, чтобы все наши воспитанники играли у нас. Чем больше наших воспитанников будет играть в "Локомотиве" – тем лучше.

– Какие преимущества дала "Локомотиву" новая схема, как думаете?

– Это не ко мне вопрос, а к тренеру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)