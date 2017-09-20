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18:03 | Футбол — Кубок России

Ананидзе - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Кубанью"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России против "Кубани". С первых минут в центре полузащиты появится Джано Ананидзе.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Самедов, Пашалич, Ананидзе, Фернанду, Промес - Луиз Адриану; запасные - Максименко, Петкович, Боккетти, Щербаков, Кутепов, БАкаев, Самсонов, Пантелеев, Попов, Сакала, Роша.

Матч "Кубань" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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