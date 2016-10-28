Али Гаджибеков: "Жулиану бежал на меня с намерением нанести травму, но я не должен был реагировать"

Защитник "Анжи" Али Гаджибеков после игры 1/8 финала Кубка России против "Зенита" (4:0) рассказал, что главный тренер команды Павел Врба не раскритиковал его за удаление в концовке встречи, сообщает клубная пресс-служба. Гаджибеков выразил сожаление в связи со стычкой с полузащитником питерцев Жулиану, после которой оба футболиста увидели перед собой красную карточку.

– В заключительной десятиминутке игры "Анжи" играл совсем раскованно, лично вы даже позволили себе в одном эпизоде пожонглировать мячом, продвигаясь по флангу.



– Стали получать уже удовольствие от игры. Может, я и не очень правильно поступил. Но это футбол. И против нас так играют. Когда мы в прошлом сезоне проиграли в Санкт-Петербурге "Зениту" 1:5, даже хуже ситуация была, но мы реагировали на нее сдержанно. Нам тоже было обидно, но мы никого специально по ногам не били, "в колено" не прыгали. Жулиану бежал на меня с намерением нанести травму, мяча там близко не было. Эмоции вспыхнули, потерял контроль над собой, одна мысль была – ответить. Конечно, в этой ситуации нужно было быть сдержаннее, не реагировать. Это моя ошибка.



– Главный тренер сильно пожурил за этот эпизод в раздевалке?



– Нет, нас просто поблагодарили за победу, за самоотдачу. Мы знаем, что у нас через пару дней, можно сказать, даже еще более сложная игра – с "Краснодаром". Готовиться к ней начали сразу после матча с "Зенитом": буквально через 15 минут после финального свистка вернулись на поле для восстановительной тренировки.

Жулиану: "Хочу извиниться перед Гаджибековым"