Аленичев ответил на вопрос об отставке

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в 1/8 финала Олимп-Кубка России от "Локомотива" (1:4) подчеркнул: вопрос о его отставке надо задавать руководителям клуба.

– Буду очень краток. Думаю, что победила более сильная команда, у которой было большое преимущество, – сказал Аленичев. – Единственное, что неприятно: три из четырех мы привезли сами себе. А так футболисты "Локомотива" более мастеровитые. Такого мастерства как у Миранчуков или Фернандеша, у нас нет.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать "Локо" хорошо сыграть в Португалии, думаю, у них еще есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов.

– Готовы подать в отставку? – вопрос от корреспондента "СЭ".

– У нас есть руководители клуба, это вопрос к ним.

– Видите варианты, чтобы выправить ситуацию?

– Конечно, мы будем работать с тем, что мы имеем в наличии. Если позволят финансовые возможности, в межсезонье сможем сделать точечные усиления. Я оптимист по жизни и считаю, что мы можем поправить эту ситуацию. Если футболисты думают, что это должен сделать только я, они ошибаются. Мы – семья, и никто нам не поможет кроме нас самих. (Александр Рогулев)​

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