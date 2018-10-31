Алексей Стрепетов: "Дзюба, Кузяев и Ерохин нуждаются в ротации"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Стрепетов поделился мнением о возможной ротации состава команды в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". Он назвал игроков, которые, с его точки зрения, нуждаются в отдыхе.

- Семак практически определился с основным составом. Будет только точечная ротация. "Зенит" сейчас, грубо говоря, не бежит. Нет агрессии, легкости. Но это относится не ко всей команде, а к нескольким футболистам, на которых строится вся игра. Сейчас не вся команда на спаде, а люди, которые из-за чемпионата мира не имели отдыха и полноценной подготовки, – это Дзюба, Кузяев и Ерохин. На них строится игра, поэтому и кажется, что "Зенит" подсел, - цитируют Стрепетова "РИА Новости". - Вышеперечисленные игроки нуждаются в ротации. Также к ним можно отнести Мака, под вопросом Иванович. Но Дзюба очень захочет сыграть против "Ростова". Можно дать отдохнуть Кузяеву. Возможно, Саша Ерохин получает травмы на фоне усталости. Неярко выглядит Мак. Сложно сказать, как поведет себя Семак. Он сторонник стабильности и точечных изменений, но мне кажется, 2-3 новых игрока в стартовом составе могут появиться.

Матч "Ростов" - "Зенит" состоится 1 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.