Алексей Сорокин: "ФИФА положительно оценила организацию безопасности в финале Кубка России"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ФИФА осталась довольна организацией безопасности во время финального матча Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2). После окончания игры на трибунах произошла драка болельщиков, а на поле подрались футболисты команд.

- Больших нареканий со стороны ФИФА к организации безопасности на финальном матче Кубка России не было, - цитирует ТАСС Сорокина. - Конечно, были отдельные выбегания на поле болельщиков, но нам удалось предотвратить массовый прорыв фанатов на поле после финального свистка. Со времени последнего матча на стадионе в Сочи в плане организации безопасности на стадионе все стало намного лучше. В целом ФИФА положительно оценила организацию безопасности, работу стюардов, работу Росгвардии.

Финал Кубка России состоялся на стадионе "Фишт" в Сочи, который примет четыре игры Кубка конфедераций и шесть поединков ЧМ-2018.