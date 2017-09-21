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21:23 | Футбол — Кубок России

Алексей Поддубский: "В отличие от других клубов премьер-лиги не ставили задачи вылететь"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после победы над "Араратом" (2:1) в матче 1/16 финала кубка России отметил, что сказалась разница в уровне соперников. По его словам, результат справедлив.

- Имели несколько стопроцентых моментов в первом тайме, не забили, а потом пропустили обидный мяч со "стандарта", - отметил Поддубский. - И все же проявили характер и заслуженно победили. Действовали более технично. Наверное, класс сказался. "Арарат" - хорошая команда, но до уровня премьер-лиги ей все равно далеко. Вылет других команд высшей лиги? Не знаю, мы в отличие от других клубов премьер-лиги не ставили задачи вылететь. Хотели победить и добились этого. (Филипп ПАПЕНКОВ)

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Edmundo.Baldivieso

Удачи дальневосточникам!

21:28