Алексей Поддубский: "В отличие от других клубов премьер-лиги не ставили задачи вылететь"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после победы над "Араратом" (2:1) в матче 1/16 финала кубка России отметил, что сказалась разница в уровне соперников. По его словам, результат справедлив.

- Имели несколько стопроцентых моментов в первом тайме, не забили, а потом пропустили обидный мяч со "стандарта", - отметил Поддубский. - И все же проявили характер и заслуженно победили. Действовали более технично. Наверное, класс сказался. "Арарат" - хорошая команда, но до уровня премьер-лиги ей все равно далеко. Вылет других команд высшей лиги? Не знаю, мы в отличие от других клубов премьер-лиги не ставили задачи вылететь. Хотели победить и добились этого. (Филипп ПАПЕНКОВ)