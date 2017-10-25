Алексей Поддубский: "У "СКА-Хабаровск" есть желание пройти дальше, гораздо дальше"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после победы над санкт-петербургским "Динамо" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что у игроков есть желание пройти гораздо дальше в турнире. Команда впервые в истории пробилась в четвертьфинал турнира, до этого клуб один раз, в 1963 году, выходил в 1/4 финала Кубка СССР.

– Сегодня повторили рекорд клуба. Есть желание пройти дальше, гораздо дальше, – приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Точилина.

Соперник хабаровского клуба по 1/4 финала Кубка России определится в матче "Шинник" – "Олимпиец".

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