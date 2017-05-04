Алексей Николаев: "Во время драки игроков "Урала" и "Локомотива" могло и мне прилететь"

Судья Алексей Николаев, работавший на финальном матче Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0), отметил, что ему "страшновато" пересматривать эпизод в концовке игры, в котором подрались футболисты двух команд. Напомним, в конце встречи началась массовая драка между игроками. В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан.

– Драки ничего не предвещало, – сказал в эфире программы "Свисток" Николаев. – Шла атака у боковой линии, и в это время рядом со мной стал зарождаться конфликт. Кто-то кому-то что-то сказал, я попытался локализовать конфликт. Случилось то, что случилось.

Четыре красные – это событие, и сейчас его активно обсуждают. Спасибо помощникам, мы работали в расширенной бригаде, и я давно так не работал. В первое время было сложновато вспомнить навыки. В этой ситуации сработали здорово, выявили всех зачинщиков.

Почему не наказали Фернандеша? Мы знаем о его вовлеченности в эпизод со слов Фидлера. Во время матча футболисты могут сказать что-то нелицеприятное – это не повод давать карточки. Возможно, он задел словами чувства Фидлера, а тот ответил с физической силой. Мы наказывали игроков с помощью ассистентов. Наверняка этот момент будут разбирать на КДК, и по видео могут еще кого-то наказать.

Могло и мне вскользь прилететь. Смотришь повтор, и становится страшновато. В моей карьере, наверное, это впервые. С другой стороны – это финал Кубка, эмоции зашкаливают. Конечно, это не украшает игроков, но это можно объяснить.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" – "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России //

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