Алексей Николаев: "С массовыми драками раньше не сталкивался"

Судья Алексей Николаев, работавший на финальном матче Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" (2:0), в интервью "СЭ" поблагодарил помощников за подсказки в конце встречи, когда на поле началась массовая драка. Также он признался, что это первый подобный случай в его карьере.

– Сталкивались ли раньше с массовыми драками?

– Такой ситуации ранее не случалось. Но стараешься быть готовым ко всему. Ситуация неординарная, но это эмоции, финал Кубка, все нормально. Думаю, те, кто дрался, потом пожмут друг другу руки, обид не останется.

– Вы удалили именно тех, кто дрался. Как вам удалось разобраться в этом моменте? Помощники подсказали?

– Очень благодарен своей бригаде. Заслуга всех ребят в том, что мы удалили именно тех, кто того заслуживал. Это наше общее решение. Мы постарались выявить зачинщиков и никого не забыть. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, в конце встречи началась массовая драка между футболистами. В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан. В следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

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Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России