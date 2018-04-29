Алексей Никитин: "В полуфинале Кубка России болели за "Спартак" больше, чем за себя"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин заявил, что болел за "Спартак" в полуфинале Кубка России против "Тосно". В решающем матче кубка страны "Тосно" встретится с "Авангардом".

– Накануне матча с "Локомотивом" "Уфа" лишилась шансов выйти в еврокубки с шестого места из-за вылета "Спартака" из Кубка России. Это сказалось на вашей мотивации?

– Сначала да, но сейчас всё нормально, - цитируют "Известия" Никитина. - Мы нашли внутреннюю мотивацию биться дальше.

– За "Спартак" болели в полуфинале с "Тосно"?

– Болели даже больше, чем за себя (улыбается).