Алексей Миранчук: "Всех болельщиков "Локомотива" с победой"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что команде было приятно играть при поддержке болельщиков. Напомним, что на игру в Сочи прибыло порядка семи тысяч болельщиков столичного клуба.

– Эмоции самые позитивные, очень рад, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Миранчук. – Всех болельщиков "Локомотива" с победой. Очень приятно было играть при такой поддержке. Момент с голом? Я понимал, что защитникам тоже уже тяжело, сконцентрировался и забил.

"СЭ" вел трансляцию матча