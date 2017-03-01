Алексей Миранчук: "Все будут рады, если "Локомотив" будет выигрывать со счетом 1:0"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Тосно" в матче 1/4 финала Кубка России (1:0) заявил, что рад принести пользу своей команде. Он добавил, что нападающий Ари, арендованный у "Краснодара", хорошо вписался в игру железнодорожников.

– Я очень рад, что забил и не обращал ни на что внимание, – сказал Миранчук.

– Как оцените игру команды: счет был скользкий и соперник тоже имел шансы забить?

– Конечно, было тяжело, поскольку мы провели первый официальный матч. К тому же кубковые матчи всегда непростые. "Тосно" отличный соперник. Думаю, если мы в сезоне будем побеждать со счетом 1:0, все будут довольны.

– Как вам игралось с Ари? Казалось, вы не до конца понимаете друг друга.

– С моей точки зрения, он отлично вышел и делал то, что от него требовалось – цеплялся за мячи, обострял. Оставалось только забить.

– Как команда готова к сезону, ведь турнирное положение никого не устраивает.

– Конечно, не устраивает. Будем работать. Первый матч чемпионата все покажет.

– Трудно пришлось физически?

– Тяжело. Подустали к концовке. Кубковая игра – другая и обе команды понимали это. И мы, и соперник отдали все силы на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)