23:10 | ФУТБОЛ — Кубок России

Алексей Миранчук: "Сразу увидел, что гол забит из офсайда"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Тосно" в матче 1/4 финала Кубка России (1:0) рассказал, что при схеме игры в пять защитников у него остались те же функции на поле. Также хавбек воздержался от детальной оценки соперника.

– Вы перешли на схему игры в пять защитников. Лично для вас в атаке что-то изменилось?

– В принципе, функции остались те же – игра на позиции под нападающим. Мы работали на сборах и, думаю, это принесет свои результаты.

– Незасчитанный мяч не сильно расстроил?

– Мяч был забит из офсайда. Я это сразу увидел и понял, что гола не будет.

– Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что мяч зря не засчитали, поскольку он был забит по правилам.

– Да? Я был сзади, и мне показалось, что был чистый офсайд.

– "Тосно" занимает второе место в таблице ФНЛ и, скорее всего, выйдет в РФПЛ. По игре эту команду можно сравнить с кем-то из клубов РФПЛ?

– Выйдут – молодцы. Нет – пусть дальше работают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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