23:08 21 сентября | ФУТБОЛ — Кубок России

Алексей Миранчук: "Локомотив" рассчитывает выиграть Кубок России"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о настрое на матч 1/16 финала Кубка России с "Химками" (3:0). В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник""Крылья Советов".

– Не было опасений, что после вылета ЦСКА и "Спартака" и в нашем матче может быть сенсация?

– Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы, – приводит слова Миранчука официальный сайт "Локомотива".

– Непривычно было играть таким составом?

– Мы все друг друга знаем, поэтому проблем со взаимопониманием на поле не было.

– Теперь постараетесь выиграть Кубок?

– Конечно. Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13845

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Чего такие расчеты мелкие?-Или для разгону, а там ЧР и ЛЧ.. Что интересно, все эти заявления происходят с подачи СЭ. Те и не подумали бы делать заявления, но этим надо спросить-выиграете? будете? И что отвечать?-конечно выиграем, конечно будем. Безответственные вопросы и такие же ответы. Спросили бы у Черчесова-выиграют ЧМ-18? Может и он ответит-конечно! А не спросишь, так и не выиграют-спроса нет.

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