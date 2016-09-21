Алексей Миранчук: "Локомотив" рассчитывает выиграть Кубок России"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о настрое на матч 1/16 финала Кубка России с "Химками" (3:0). В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".

– Не было опасений, что после вылета ЦСКА и "Спартака" и в нашем матче может быть сенсация?

– Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы, – приводит слова Миранчука официальный сайт "Локомотива".

– Непривычно было играть таким составом?

– Мы все друг друга знаем, поэтому проблем со взаимопониманием на поле не было.

– Теперь постараетесь выиграть Кубок?

– Конечно. Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться.