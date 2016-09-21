Алексей Миранчук: "Локомотив" рассчитывает выиграть Кубок России"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о настрое на матч 1/16 финала Кубка России с "Химками" (3:0). В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".
– Не было опасений, что после вылета ЦСКА и "Спартака" и в нашем матче может быть сенсация?
– Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы, – приводит слова Миранчука официальный сайт "Локомотива".
– Непривычно было играть таким составом?
– Мы все друг друга знаем, поэтому проблем со взаимопониманием на поле не было.
– Теперь постараетесь выиграть Кубок?
– Конечно. Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться.
PitersS
Чего такие расчеты мелкие?-Или для разгону, а там ЧР и ЛЧ.. Что интересно, все эти заявления происходят с подачи СЭ. Те и не подумали бы делать заявления, но этим надо спросить-выиграете? будете? И что отвечать?-конечно выиграем, конечно будем. Безответственные вопросы и такие же ответы. Спросили бы у Черчесова-выиграют ЧМ-18? Может и он ответит-конечно! А не спросишь, так и не выиграют-спроса нет.
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