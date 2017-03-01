Алексей Миранчук: ""Болельщики поддерживали меня. Спасибо им"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Тосно" в матче 1/4 финала Кубка России (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, что этой зимой сорвался переход хавбека в "Рубин".

– Первый официальный матч вы играли с командой ФНЛ. Через такого соперника легче вкатываться в сезон?

– Мы не обращали никакого внимания на статус клуба. Есть соперник, и мы с ним играем.

– Как вы сегодня себя чувствовали психологически? Болельщики вроде поддерживали вас.

– Почему вроде. Они поддерживали. Спасибо им.

– Ожидали этого?

– Нет, не ожидал.

– А чего ожидали?

– Ничего. Я в команде и стараюсь приносить пользу. Все, что от меня требуется.

– Перед матчем прошла информация, что приедет скаут "Манчестер Юнайдет" и болельщик говорили, что он будет смотреть на вас. Что вам известно?

– Я от вас первый раз слышу об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)