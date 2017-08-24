Алексей Исаев: "Качество поля в Чите сыграло свою роль"

Полузащитник "Енисея" Алексей Исаев после победы над "Читой" (1:1, пенальти – 8:7) в матче 1/32 финала Кубка России отметил, что было тяжело играть на читинском газоне. Он также добавил, что для него неважно, с кем играть в следующей стадии турнира.

– Мы контролировали ход матча – забивай свои моменты и игра завершилась бы раньше, – приводит официальный сайт "Енисея" слова Исаева. - "Чита" – боевая команда, но ничего необычного для нас с их стороны не было. У них хорошие игроки, бились до конца. Конечно, качество поля сыграло свою роль. На читинском газоне было очень тяжело, ноги подсели в конце. На хорошем поле куда приятнее играть.

– С кем в 1/16 финала Кубка России вы бы хотели сыграть – "Локомотивом", "Уфой", "Ахматом" или "Ростовом"?

– Все клубы именитые. Мне лично без разницы, потому что мы на каждый матч выходим с настроем победить, чтобы порадовать своих болельщиков.

"Енисей" назвал поле в Чите "болотом"