Александр Тукманов: "Динамо" будет нелегко в матче с "Торпедо"

Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов в преддверии кубкового матча с "Динамо" в интервью "СЭ" оценил свою многолетнюю работу в клубе, поделился мнением о перспективах команды и разъяснил ситуацию с эмблемой автозаводцев.

– Как вам нынешнее "Торпедо"?

– Результаты хорошие, команда побеждает. Думаю, что "Динамо" будет нелегко в предстоящем кубковом матче. Естественно, собираюсь болеть за "Торпедо"

– Эта команда обязана выходить в первый дивизион?

– Конечно. Не вижу здесь каких-то препятствий. "Торпедо" играет сильнее конкурентов, почти в каждом матче набирает три очка. Так что я желаю ей удачи.

– Как следите за играми черно-белых?

– По интернету. Пока не удалось выбраться на стадион.

– Ни с кем из клуба больше не контактируете?

– Я общаюсь с теми людьми, с которыми работал раньше. А с руководством клуба – вернее с акционерами "Торпедо" – у меня контакта нет. (Виталий Айрапетов)

Александр Тукманов: "Вернем "Торпедо" эмблему, когда команда окажется в премьер-лиге"