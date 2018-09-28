Александр Трошечкин: Не думаю, что мы сильно уступили в качестве "Краснодару"

Полузащитник курского "Авангарда" Александр Трошечкин поделился впечатлениями от матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России с "Краснодаром"​. В гостях краснодарцы выиграли со счетом 2:0.

– "Краснодар" активно начал, первые 10 минут мы привыкали к скоростям и, к сожалению, пропустили быстрый гол, - отметил Трошечкин. - Потом освоились, второй тайм провели гораздо лучше. В какой-то момент завладели преимуществом и должны были забивать. Хорошие возможности, чтобы сравнять счет, были, однако сделать этого не удалось. При 0:2 пошла игра на встречных курсах. В эти минуты довольно много моментов было у них, и у нас.

"Краснодар" не просто так идет на втором месте в премьер-лиге. Это очень хорошая команда. В центре поля часто оказывался против Мамаева и Каборе. Конечно, видно, что это сильные, мастеровитые игроки. Но не думаю, что мы сильно уступили в качестве. В чем нам точно надо прибавлять, так это в психологии и уверенности в своих силах. Когда во втором тайме стали играть в атаку и смелее, эпизодами мы переигрывали соперника. Теперь переключаемся на ОЛИМП-ФНЛ, будем готовиться к следующим матчам.

22-летний Трошечкин является обладателем Кубка России прошлого сезона в составе "Тосно". Первую половину нынешнего сезона полузащитник, права на которого принадлежат "Ростову", проводит в аренде в "Авангарде". Курская команда занимает сейчас 4-е место в чемпионате ФНЛ.