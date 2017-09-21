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23:16 21 сентября | Футбол — Кубок России

Александр Точилин: "Манчини недоволен судейством? Удаление было чистым"

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Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин после победы над "Зенитом" (3:2 д.в.) в 1/16 финала отметил, что во втором тайме его команду подвела психология. Вместе с тем, специалист признался, что не совсем верил в победу над сине-бело-голубыми.

- Думали, что дадим достойный бой, - начал Точилин. - Но я не совсем верил, что будет победа.

- Как вы настраивали команду в перерыве, когда вели 2:0?

- Мы говорили только о рабочих моментах. Дело в психологии, именно она нас подвела во втором тайме. Мы хотели сыграть аккуратно, осторожно, но дрогнули чуть-чуть. Ребята молодцы, что все-таки справились. Надеюсь, будем играть с таким настроем и в других матчах.

- Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки. Вы их видели?

- Не знаю, о чем он говорил. Удаление было чистым. Пенальти - футболист выигрывает корпус и сзади его сбивают... У нас тоже есть внутренние претензии к судейству, потому что судья трактовал одни и те же моменту в пользу "Зенита". (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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эдпитер

как болельщик Зенита, смотревший весь матч, скажу что и удаление, и пенальти -все по делу. Хотя при удалении там Мевля еле коснулся игрока, а тот сразу нырнул, но Мевле нефиг было его цеплять. По пеналю вообще вопросов нет.

23:30 21 сентября