Александр Точилин: "Думаю, что "СКА-Хабаровск" вполне может дойти до полуфинала Кубка России"

Главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Александр Точилин после поражения от "СКА-Хабаровск" (0:2) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что соперник может далеко пройти на турнире. Он также добавил, что команда может не остановиться на полуфинале.

– Думаю, что Хабаровск вполне может дойти до полуфинала Кубка, а может и дальше, – приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Точилина.

Отметим, хабаровский клуб впервые в истории вышел в 1/4 финала Кубка России, его соперником станет победитель пары Шинник" – "Олимпиец".

Сетка Кубка России