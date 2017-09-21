Александр Точилин: "Динамо" СПб на руку, что 10 клубов РФПЛ вылетели из Кубка России"

Главный тренер "Динамо" СПб Александр Точилин после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что клуб согласился сыграть на арене "Санкт-Петербург", поскольку хотел организовать праздник для города. Специалист допустил, что эта игра может "стать отправной точкой для возрождения дерби".

– Вас не смущала поддержка соперника трибунами на номинально домашнем матче?

– Мы не избалованы такой публикой, потому и согласились здесь играть. Хотели, чтобы это был праздник для города. Говорят, что "Динамо" возрождается. Может, эта игра станет отправной точкой для возрождения дерби.

– Был ли финансовый стимул у команды?

– Я встретил в коридоре у раздевалки генерального директора, потом пошел на пресс-конференцию. Премиальные у нас есть за каждую игру. Сейчас они были чуть выше, чем в первенстве.

– Десять клубов премьер-лиги вылетели. На руку это Динамо?

– Я думаю, да. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"