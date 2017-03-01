Александр Тарханов: "Урал" тренировал пенальти перед матчем с "Краснодаром"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире "Спорт ФМ" признался, что его команда тренировала послематчевые пенальти перед матчем 1/4 финала Кубка России против "Краснодара" (3:3, пенальти – 4:3).

– Это наш секрет, что я сказал команде в раздевалке в перерыве матча, – сказал Тарханов. – При всех пропущенных голах мы совершили какие-то детские ошибки. Плюс в товарищеских играх был другой темп, поэтому нам пришлось подстроиться. Также привыкали к стадиону. Но уже в конце первого тайма мы адаптировались и даже забили гол.

Когда Смолов в конце матча подошел исполнять пенальти, то думал, что он забьет. Слава богу, что он не забил. Если честно, то перед матчем с "Краснодаром" мы тренировали пенальти и держали такой возможный исход матча в уме.