Александр Тарханов: "Сейчас творится история уральского футбола"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (2:1) в полуфинальном матче Кубка России отметил, что обе команды показывали острый атакующий футбол. Также он рассказал о подготовке к финалу.

– Это была кубковая игра, достойная полуфинала. Обе команды показывали острый атакующий футбол с ударами и опасными моментами. Мы забили, потом пропустили, потом они пенальти заработали. А во втором тайме и они, и мы пытались создавать опасные моменты. Поле было мягкое, песок. Из-за этого и пропустили. Жонатас дернул Новикова и тот поскользнулся. Главное, что сейчас творится история уральского футбола – команда впервые вышла в финал Кубка. Всех поздравляю с этим.

– Почему не сделали третью замену? Берегли ее, думая, что еще тридцать минут придется играть?

– Нет. Команда хорошо двигалась. А так, Павлюченко готов был выйти.

– Уже есть в голове план подготовки к финалу?

– Нет еще, заранее не думали. Завтра сядем. У нас там три игры подряд такие – "Зенит", "Спартак", "Терек". Но к "Локо", в принципе, в таком же режиме будет готовиться.

– Какую оценку сегодня заслужил Ильин?

– Нападающий забил, уже пятерка.

– Он готов играть в сборной?

– Он подвижный, мобильный, борется за мяч, забивает. Перспективный игрок.

– У Бикфалви серьезное повреждение?

– Завтра будет известно. (Алексей МАКСИМОВ)