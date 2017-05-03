Александр Тарханов: "Семин сделал отличный подарок к своему 70-летию"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвел итоги финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Наставник поздравил тренера соперника Юрия Семина и отметил, что никогда не сталкивался с такими драками по ходу матча.

– Ранее в вашей карьере с подобной бойней приходилось сталкиваться?

– Два раза со "Спартаком" побеждали в Кубке, но такого не было. Да, был ажиотаж, локальные стычки, но до драк никогда не доходило.

– С Семиным после матча общались?

– Поздравил его с победой, поговорили немного. Юрий Палыч много лет отдал "Локомотиву", у него всегда были хорошие команды. А тут он сделал отличный подарок к своему 70-летию. (Сергей АСТАХОВ)