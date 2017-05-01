Александр Тарханов: "С Семиным мы никогда не ругались"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии финала Кубка России против "Локомотива" отметил хорошие отношения с наставником москвичей Юрием Семиным, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул, что никогда не ругался с Семиным.

– У нас всегда были отличные отношения, – сказал Тарханов. – Мы никогда не ругались. Когда в 90-е годы Юрий Палыч был в "Локомотиве", а я в ЦСКА, всегда встречались после игр, беседовали.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.